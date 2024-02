Automotive: Urso, monitoreremo che risorse siano riconducibili a modelli prodotti in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Monitoreremo con attenzione che le risorse siano riconducibili a modelli e vetture prodotte in stabilimenti italiani: ricordo che in passato quasi l'ottanta percento degli incentivi, cioè delle risorse pubbliche e quindi del denaro dei cittadini italiani, sono andati ad acquistare modelli prodotti all'estero e importati e immatricolati in Italia”. A dirlo è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sul piano di incentivi volto a favorire l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, recentemente presentato nell'ambito del tavolo sull'automotive. “Se questo dovesse accadere anche nel prossimo anno, ma lo sa l'azienda produttrice in Italia, cioè Stellantis, destineremo tutte le risorse del fondo Automotive ad incrementare e incentivare la produzione e non più i consumi, perché noi crediamo nell'industria e nel lavoro italiano”, ha aggiunto il ministro. (Rin)