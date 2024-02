Bce: Cipollone, euro digitale preserverebbe libertà cittadini europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme al contante, l'euro digitale preserverebbe la libertà dei cittadini europei di utilizzare il denaro pubblico come mezzo di pagamento. Lo ha dichiarato Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce), in un'audizione alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo (Econ). "Il contante e l'euro digitale hanno lo stesso obiettivo: garantire a tutti, indipendentemente dal reddito, la possibilità di pagare in qualsiasi situazione della vita quotidiana. È un momento opportuno per discutere dell'euro digitale", ha detto alla commissione del Parlamento europeo. "Attualmente non esiste un unico mezzo di pagamento digitale europeo che sia universalmente accettato in tutta l'area dell'euro. Questo costringe gli europei ad affidarsi a soluzioni di carte internazionali sempre più costose per le attività di pagamento quotidiane. Un euro digitale porrebbe rimedio a questa situazione", ha poi specificato, assicurando che la Bce è al lavoro per garantire che le norme possano garantire la stessa capacità di pagamento digitale in ogni parte dell'Europa. (segue) (Beb)