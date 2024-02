Bce: Cipollone, euro digitale preserverebbe libertà cittadini europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un euro digitale fornirebbe un'infrastruttura alternativa per tutti i pagamenti quotidiani, che potrebbe essere utilizzata dai fornitori di servizi di pagamento per introdurre soluzioni basate sui pagamenti istantanei in tutta l'area euro. Ciò ridurrebbe la nostra dipendenza dagli operatori extraeuropei. Per usare un'analogia, l'euro digitale potrebbe essere visto come una ferrovia europea comune, sulla quale le diverse società possono gestire i propri treni e competere per i clienti senza bisogno di dispiegare i propri binari privati", ha concluso. (Beb)