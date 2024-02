Automotive: Urso, piano da un miliardo per sostenibilità economica, sociale e produttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- “Abbiamo presentato al sistema dell'automotive un piano che prevede uno stanziamento di quasi un miliardo di euro per quest'anno con tre obiettivi: la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale e la sostenibilità produttiva, perché prevediamo il rilancio della produzione di auto e veicoli commerciali in Italia, per invertire il trend negativo che ha contrassegnato l'automotive italiana negli ultimi anni”. A dirlo è stato il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sul piano di incentivi volto a favorire l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, recentemente presentato nell'ambito del tavolo sull'automotive. (Rin)