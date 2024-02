Lombardia: in Regione il convegno del M5s sui diritti delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno non è stato scelto a caso, il convegno "Donne&Diritti. A che punto siamo?" organizzato dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Paola Pizzighini, a Palazzo Pirelli nel giorno di San Valentino, ha messo l'accento sulla responsabilità della politica in tema di diritti, soprattutto quelli delle donne. "Bisogna coltivare amore - ha commentato Paola Pizzighini, consigliere regionale Movimento Cinque Stelle - per i diritti delle persone e lottare perché questi siano identici a prescindere dal sesso, dall'orientamento sessuale e dalla terra di nascita. In questo senso anche la politica avrebbe bisogno di più amore per contrastare l'odio, le disuguaglianze, la violenza. La misura è colma e abbiamo l'obbligo di dire basta a questo Gender gap che dilaga nella società odierna. Bisogna costruire un futuro dove ogni donna possa rivendicare con successo ed orgoglio i propri diritti economici, civili e politici". A moderare l'incontro lo scrittore Giulio Cavalli, mentre in apertura dei lavori, in collegamento da Roma, il Presidente Giuseppe Conte in un video messaggio ha ribadito che: "Il reddito di libertà è un sussidio da potenziare e rendere strutturale, per mettere le donne vittime di violenza in condizione di poter riprendere in mano la propria vita. Bisogna affidarsi all'educazione e alla formazione scolastica. Partire dalla scuola significa agire sulla prevenzione della violenza e innescare circoli virtuosi ed efficaci, soprattutto oggi che gli episodi di violenza sono all'ordine del giorno". (segue) (Com)