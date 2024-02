Lombardia: in Regione il convegno del M5s sui diritti delle donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguire anche Maria Angela Danzì, eurodeputata del Movimento 5 Stelle, che in collegamento da Bruxelles ha ricordato il costante lavoro sui diritti delle donne, ancora troppo spesso negati. Al tavolo delle relatrici, donne del mondo dell'associazionismo e della società civile, che con le loro esperienze hanno, anche con commozione, rifiutato un modello di società patriarcale rispondendo a questo con la centralità dei diritti delle donne. Dai loro interventi è emersa un'unica grande verità: non siamo all'anno zero, donne prima di quelle odierne hanno spianato la strada, anche al costo della vita, ai diritti ma oggi questi traballano. Al convegno Donne&Diritti. A che punti Siamo? sono intervenute: Elena Lattuada, Delegata del Sindaco di Milano per le Pari Opportunità; Samanta Crespi, Associazione Disabilmentemamme; Antonia Monopoli, Sportello Trans Ala Milano Onlus; Oraby Yomna, Associazione Eva; Farida Elashwal, UDU Unione degli Studenti Universitari Milano; Vania Cuppari, Centro Milano Donna e Irene Merlo, Associazione Arriva Robin Hood Onlus. (Com)