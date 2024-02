Milleproroghe: Ciocchetti (Fd'I), scudo penale segnale importante, adesso completare riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento previsto nel Milleproroghe "che dà il via libera alla proroga per l'intero 2024 dello scudo penale per i medici è un primo grande passo in avanti che si riconosce a chi ogni giorno è in prima fila nella cura dei cittadini, un segnale importante che permette di avere il tempo per risolvere il problema della medicina difensiva (che costa al servizio sanitario nazionale 10 miliardi di euro) e di chiarire le responsabilità mediche in rapporto con le linee guida e l'introduzione di lite temeraria". Lo ha detto il vicepresidente della commissione Affari sociali della Camera dei deputati, Luciano Ciocchetti. "Sono contento che varie rappresentanze professionali e sindacali abbiano apprezzato questa norma", ha aggiunto. (segue) (Rin)