Tunisia: ex sindaco di Kef arrestato per corruzione

- Il Gip del tribunale di primo grado di Kef, nell'est della Tunisia, ha emesso un mandato di arresto nei confronti di un ex sindaco della stessa città per "l'accusa di abuso di potere finalizzato a ottenere un indebito vantaggio, con conseguente danno all'amministrazione e violazione delle norme vigenti". Lo ha dichiarato oggi Yosri Haouami, primo vice procuratore del tribunale di primo grado di Kef, all’emittente tunisina indipendente “Mosaique Fm”, senza precisare l'identità del politico. Haouami ha affermato che la "procura del tribunale di primo grado di Kef ha dato l'ordine di aprire un'indagine contro l'ex sindaco e contro qualsiasi persona che verrà identificata durante l'indagine". Dopo gli interrogatori, il giudice istruttore ha deciso di emettere un mandato di arresto contro l'ex sindaco di Kef, in attesa della conclusione delle indagini e della sua presentazione alla procura, dove potranno essere avanzate richieste formali, ha spiegato Haouami. Il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha sottolineato in più occasioni che "non c'è spazio per la negligenza nelle istituzioni e nelle strutture pubbliche, e che occorre ripulirle rapidamente da coloro che vi si sono infiltrati e hanno manomesso le capacità e la ricchezza della gente”. Il presidente di recente ha anche invitato le autorità competenti a perseguire penalmente "chiunque sia coinvolto nel saccheggio del denaro pubblico”. (Tut)