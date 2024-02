Stellantis: Urso, ora sta ad azienda mantenere impegni assunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Ora tocca all'azienda mantenere gli impegni assunti” fra cui quello di produrre un milione di veicoli all’anno in Italia e “ove non lo facesse, ove non aumentasse la produzione di automobili che si è ridotta drasticamente negli ultimi anni, le risorse del fondo Automotive, pari a circa 6 miliardi di euro, saranno destinate a sostenere nuovi insediamenti produttivi per rafforzare la componentistica”. A dirlo è stato il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative volte ad assicurare il rispetto degli impegni assunti da Stellantis con riguardo alla produzione di autovetture in Italia. (Rin)