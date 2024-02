Speciale infrastrutture: Lombardia, Zoffili (Lega), confronto proficuo con Anas su variante Tremezzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo "aver ricevuto, la scorsa settimana, le rassicurazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all'iter di realizzazione della Variante della Tremezzina sul Lago di Como, ho incontrato l'ingegner Nicola Prisco, Responsabile della struttura territoriale Anas Lombardia, presso la sede di Milano dell'Azienda". Lo comunica in una nota l'onorevole Eugenio Zoffili, deputato della Lega e Vice Coordinatore regionale della Lega Lombarda Salvini Premier. Un incontro "in cui ho ribadito le istanze del territorio, che mi sono state trasmesse dai Sindaci e dagli Amministratori locali. Ci siamo inoltre confrontati sulle opere previste nell'ambito delle Olimpiadi invernali del 2026, in particolare nelle province di Sondrio e di Lecco. Sono soddisfatto delle risposte e dei chiarimenti ricevuti e continuerò a monitorare l'avanzamento dei lavori, mantenendo uno stretto contatto con il Ministro Matteo Salvini", conclude Zoffili. (Com)