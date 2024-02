Speciale infrastrutture: India-Emirati, premier Modi incontra presidente Al Nayan, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha incontrato ad Abu Dhabi il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed al Nahyan, con cui ha avuto colloqui in formato ristretto e a livello di delegazioni e assistito allo scambio di una serie di documenti di cooperazione. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. I due leader hanno esaminato la partnership bilaterale, accogliendo con soddisfazione l’approfondimento dei rapporti nel commercio e negli investimenti, nella tecnofinanza, nelle infrastrutture, nei legami culturali e interpersonali. Hanno discusso, inoltre, di nuove aree di cooperazione e di questioni regionali e internazionali di comune interesse. I documenti scambiati sono il Trattato bilaterale sugli investimenti, il memorandum d’intesa sull’interconnessione elettrica e commerciale, l’accordo quadro sul Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec); i protocolli d’intesa sulla cooperazione nelle infrastrutture digitali, tra gli Archivi nazionali e nel campo dei beni culturali e dei musei; l’accordo sull’interconnessione tra i sistemi di pagamento indiani Upi e RuPay rispettivamente con quelli emiratini Aani e Jaywan. In vista della visita di Modi, inoltre, le compagnie indiane Rites Limited e Gujarat Maritime Board hanno firmato accordi con Abu Dhabi Ports Company per la costruzione di infrastrutture portuali. (Inn)