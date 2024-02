Speciale infrastrutture: Serbia, ministro Trasporti, Grecia si unisce a progetto ferroviario di alta velocità Budapest-Atene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia si è unita al progetto di costruzione di una ferrovia ad alta velocità da Budapest ad Atene. Lo ha annunciato il ministro serbo delle Costruzioni, dei trasporti e delle infrastrutture Goran Vesic secondo cui nell'incontro tra il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier greco Kyriakos Mitsotakis è stato raggiunto un accordo sulla volontà di Atene di collegare la città di Salonicco con quella di Idomeni, al confine con la Macedonia del Nord, attraverso un tratto ferroviario di 70 chilometri. "Lavoreremo insieme per collegare Salonicco e Skopje. Poi avremo una ferrovia ad alta velocità di 1.512 chilometri da Budapest ad Atene", ha sottolineato il ministro Vesic secondo cui il progetto, dopo il completamento dei lavori sui tratti ferroviari in corso in Serbia, in Macedonia del Nord e in Ungheria, segnerà il completamento del Corridoio paneuropeo X. "Ciò", ha aggiunto, "significa che in 13 ore un treno veloce viaggerà dall'Ungheria, attraverso la Serbia e la Macedonia del Nord, fino alla Grecia", ha sottolineato il ministro serbo dei Trasporti. (Seb)