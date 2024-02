Speciale infrastrutture: Veneto, vicepresidente, si lavori insieme a territorio per progettazione variante alla Romea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Si inizi a lavorare con il territorio per la progettazione della variante alla Romea. Lo ha dichiarato Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto e assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, che ha incontrato a Roma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per parlare di questo tema. Presenti anche i deputati Alberto Stefani e Giorgia Andreuzza, i consiglieri regionali Marco Dolfin e Roberta Vianello, e i sindaci di Adria, Massimo Barbujani, di Cavarzere, Pierfrancesco Munari, di Chioggia, Mauro Armelao, e di Rosolina, Michele Grossato. "Le interlocuzioni con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha dichiarato De Berti - sono aperte da alcuni mesi, ma siamo qui a Roma per chiedere al Ministro di incaricare formalmente Anas di avviare la progettazione della variante alla Romea, un intervento strategico per il territorio per far fronte alle criticità di uno tra gli assi stradali più pericolosi d'Italia e, secondo alcuni studi, anche d'Europa. La richiesta, condivisa con l'Emilia-Romagna, prevede una strada non a pagamento, con la possibilità di valutare, da parte del Ministro, l'applicazione della vignetta per il trasporto pesante. Ora si inizi a lavorare con il territorio per la progettazione di questa variante". (Rev)