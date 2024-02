Speciale infrastrutture: al via gli interventi per realizzare i parchi d'affaccio sul Tevere a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo riguarda la realizzazione delle infrastrutture per la fruizione turistico-didattica dell'area naturalistica fluvialesu Lungotevere delle Navi sulla sponda sinistra tra Ponte Risorgimento e Ponte Matteotti. Finanziato con circa 800 mila euro l'intervento, che insiste su un'area di importante valenza naturalistica tra Ponte Risorgimento e Ponte Marconi, con un'estensione di 1,6 ettari, per lungo tempo oasi Wwf e recentemente dichiarata monumento naturale, ha come obiettivo prioritario la fruibilità e accessibilità, anche con riguardo al profilo didattico, attraverso la realizzazione di strutture amovibili, realizzate esclusivamente con materiali naturali, coniugando i criteri di sostenibilità ambientale e paesaggistica con interventi minimali che mirano ad implementare il valore estetico dell'area e la sua stessa fruibilità e vivibilità. Sono previsti, oltre alla bonifica vegetazionale, la realizzazione di radure, di un belvedere d'affaccio e di piccoli moli di attracco per le canoe con l'obiettivo di valorizzare la peculiarità paesaggistica e ambientale dell'area e renderla attrattiva per la cittadinanza. (Rer)