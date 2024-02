Speciale infrastrutture: Piemonte, aperto fino al 18 marzo il bando da 4 milioni per la produzione cinematografica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state aperte le iscrizioni al bando della Regione che assegna 4 milioni di euro a fondo perduto per la produzione cinematografica in Piemonte. Lo sportello sarà attivo fino al 18 marzo 2024. "L'obiettivo di questa misura – hanno sottolineato gli assessori alla Cultura e alle Attività Produttive Vittoria Poggio e Andrea Tronzano - è generare un volano di sviluppo per gli interventi su competitività, transizione digitale, coesione e sviluppo territoriale. In particolare il bando supporta le imprese operanti nel settore della produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva, con l'obiettivo di favorire l'attrazione e l'incremento di investimenti idonei a sviluppare l'indotto e l'occupazione attraverso l'insediamento di nuove imprese sul territorio regionale ma anche il consolidamento degli investimenti relativi a nuove produzioni delle imprese già presenti sul territorio per favorire il pieno utilizzo delle infrastrutture regionali disponibili", hanno concluso. (Rpi)