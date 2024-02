Decreto milleproroghe: Ronzulli (FI), bene scudo penale per medici, 10 milioni per bonus psicologo e fondo disturbi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scudo penale per i medici, rifinanziamento di 10 milioni per il 2024 per il bonus psicologo e per il fondo di contrasto dei disturbi alimentari. Ancora una volta Forza Italia vince le sue battaglie", scrive sui social la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. "Il decreto Milleproroghe tutelerà il personale sanitario e sosterrà chi soffre. Continueremo a lavorare per ottenere in futuro ancora più fondi. Avanti così", conclude. (Rin)