Speciale infrastrutture: Spagna, governo esclude pedaggi autostradali da legge sulla mobilità

- Lo studio per implementare i pedaggi autostradali in Spagna è stato escluso dalla legge sulla mobilità sostenibile che ha iniziato ieri il suo iter parlamentare. È quanto confermato dal ministro dei Trasporti, Oscar Puente, spiegando che ciò fa seguito all'accordo raggiunto con la Commissione europea che prevede in cambio di maggiori investimenti nel trasporto merci su rotaia. Nello specifico, l'accordo prevede tre premesse principali: sviluppare il le infrastrutture ferroviarie, sovvenzionare per cinque anni le tariffe che il gestore Adif applica agli operatori autostradali e lanciare sostegni e incentivi al settore. L'obiettivo principale è raggiungere una quota del 10 per cento del trasporto merci su rotaia, rispetto all'attuale 4 per cento. A questo proposito sono già stati attivati investimenti come gli 1,7 miliardi nel porto di Algeciras, l'ampliamento del porto di Valencia o lo sviluppo dei corridoi Atlantico e Mediterraneo. (Spm)