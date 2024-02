Auto: Urso, vogliamo perseguire progetto secondo produttore in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- “Vogliamo perseguire il progetto dell’insediamento in Italia del secondo produttore di auto su cui siamo al lavoro da diversi mesi con significativi interlocuzioni internazionali”. Lo ha affermato il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative volte ad assicurare il rispetto degli impegni assunti da Stellantis con riguardo alla produzione di autovetture in Italia. (Rin)