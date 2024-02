Milleproroghe: Lupi, risultato importante per il terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "La proroga al 1 gennaio 2025 dell'entrata in vigore del nuovo regime Iva anche per gli enti non commerciali è un segnale positivo per il Terzo Settore, che rappresenta un pilastro della nostra società. L'unanimità nell'approvare lo slittamento dell'entrata in vigore del nuovo regime IVA è un segnale importante e testimonia che lavorando insieme possiamo ottenere seri risultati, dando un aiuto concreto a tutte le realtà che contribuiscono allo sviluppo del nostro Paese." Lo dichiara il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.(Rin)