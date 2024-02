Speciale energia: ministro Petrolio Egitto, accelerare finanziamento per decarbonizzazione Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario concentrare gli sforzi e la cooperazione internazionale per accelerare la fornitura di finanziamenti volti a far avanzare i progetti di decarbonizzazione e transizione energetica nel continente africano. È quanto ha dichiarato il ministro del Petrolio dell’Egitto, Tarek el Molla, ieri, durante una riunione nell'ambito del forum dell'Agenzia internazionale dell'energia, secondo quanto riferito dal quotidiano egiziano “Shourouk”. "Le istituzioni finanziarie globali, comprese le banche multilaterali, sono responsabili del finanziamento degli investimenti in Africa, che ha ancora bisogno di sostegno finanziario per i progetti di rimozione del carbonio dai combustibili tradizionali, di miglioramento dell'efficienza energetica, di riduzione delle emissioni di metano e di tecnologie per la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio", ha dichiarato El Molla. (Cae)