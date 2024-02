Speciale energia: ambasciatore Belgio, Italia ha fatto "lavoro impressionante" su diversificazione fonti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia “ha fatto un lavoro impressionante” nell’ambito della diversificazione delle fonti energetiche. Lo ha detto l’ambasciatore del Belgio a Roma, Pierre-Emmanuel De Bauw, in audizione davanti alle Commissioni riunite Esteri e Politiche Ue, sulle priorità del semestre di presidenza belga del Consiglio dell’Unione europea. Quello della diversificazione delle fonti di approvvigionamento è “un messaggio che vogliamo portare al tavolo Ue”, perché si tratta di un tema “fondamentale”. In Belgio “abbiamo sviluppato capacità di produrre e fare transitare idrogeno, che può essere una tecnologia verde di grande interesse”, ha spiegato De Bauw. Per quanto concerne il nucleare, in Belgio “abbiamo centrali di prima e seconda generazione, stiamo lavorando alle nuove tecnologie” e in questo campo “ci sono collaborazioni di ricerca con l’Italia”. “Non si deve perdere di vista la tecnologia nucleare”, per assicurare la produzione futura di elettricità. (Res)