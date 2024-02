Speciale energia: Italia-Germania, ministra di Stato Luehrmann a "Nova", Piano d’azione sta andando molto bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano d’azione tra Italia e Germania sta andando “molto bene”. Lo ha detto la ministra di Stato per l’Europa e il Clima tedesca, Anna Luehrmann, ad “Agenzia Nova”. Ieri “ho avuto un incontro eccellente con la sottosegretaria degli Esteri Maria Tripodi e abbiamo parlato del Piano d’azione italo-tedesco. Abbiamo convenuto di portare seriamente le nostre relazioni bilaterali a un livello più profondo e intenso. Vogliamo aumentare, a titolo di esempio, gli scambi giovanili”, ha detto Luehrmann. Inoltre, “abbiamo parlato di come vogliamo collaborare anche in relazione al G7”, di cui l’Italia ha attualmente la presidenza, ha affermato la ministra. A una domanda in merito, Luehrmann ha specificato che nell’incontro con Tripodi “non si è parlato molto” nello specifico del progetto del SoutH2 Corridor, un corridoio meridionale di gasdotti pronti per l'idrogeno che collegherà il Nord Africa all'Europa centrale. Tuttavia, altri ministri italiani e tedeschi sono in stretto dialogo su questo tema, ha precisato. La ministra ha riferito che è importante che Italia e Germania collaborino sui temi dell’energia, “in particolare sull’ampliamento delle capacità delle fonti rinnovabili, sia qui che in Nord Africa, affinché possiamo alimentare la transizione verde”. (Res)