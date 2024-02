Speciale energia: Montenegro, Milatovic, investitori stranieri interessati a nostra energia solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investitori stranieri sono interessati alla realizzazione di impianti per produrre energia solare in Montenegro. Lo ha affermato il presidente del Paese, Jakov Milatovic, ripreso dalla stampa locale. Milatovic ha sostenuto che il Montenegro "ha un ottimo potenziale nel campo delle fonti energetiche rinnovabili", sottolineando che c'è interesse da parte degli investitori internazionali, "soprattutto per l'energia solare". "Finora nel nostro Paese non è stata pienamente sfruttata", ha aggiunto. Il presidente montenegrino ha quindi affermato che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), la cui presidente Odile Renaud-Basso è in visita nel Paese, "può essere un partner strategico fondamentale nella creazione di un'economia sostenibile". (Seb)