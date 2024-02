Speciale energia: gruppo finanza islamica firma accordo da 90 milioni di dollari con Gibuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'International Islamic Trade Finance Corporation (Itfc, gruppo della Banca islamica di sviluppo con sede a Gedda, in Arabia Saudita) ha firmato un accordo da 90 milioni di dollari con Gibuti per garantire l'approvvigionamento energetico attraverso l'importazione di prodotti petroliferi. Lo ha reso noto il quotidiano saudita “Arab News”, precisando che si tratta di un contratto Murabaha, ovvero un’operazione tramite la quale un intermediario, per esempio una banca islamica, vende a un acquirente un bene accordandosi sul prezzo di cessione. L'International Hydrocarbons Co. of Djibouti, nota anche come Sihd, sarà l'agenzia esecutiva. L'Itcf e la Repubblica di Gibuti hanno una relazione di lunga data, con un totale di 1,6 miliardi di dollari approvati dalla società a favore del Paese e 33 operazioni destinate ai settori dell'energia e della sanità. L'ultimo accordo è stato firmato dal ministro dell'Economia e delle Finanze di Gibuti, Ilyas Moussa Dawaleh, e dal direttore generale dell'Itcf, Hani Salem Sonbol. "La linea di finanziamento mira a sostenere il mandato della Sihd di garantire l'approvvigionamento energetico attraverso l'importazione di prodotti petroliferi, essenziali per la generazione di elettricità per dare impulso a tutti i settori dell'economia", si legge in un comunicato stampa. L'iniziativa promuove il commercio tra i Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic), poiché i prodotti petroliferi saranno acquistati principalmente dagli Stati membri. Gli interventi dell'Itfc a Gibuti riflettono l'impegno a sostenere l'economia del Paese, partendo dal settore energetico ed estendendo il proprio impatto positivo ad aree vitali come i servizi, la produzione e l'agricoltura. Questa operazione sottolinea l'impegno dell'Itfc nel realizzare l’iniziativa delle Nazioni Unite "Sustainable Energy for All" (Energia sostenibile per tutti). (Res)