Superbonus: Foti (Fd'I), più grande sperpero di soldi pubblici

- "L'idea del Superbonus inizialmente era positiva e avrebbe potuto dare una scossa consistente all'economia nazionale, ma si è rivelata essere il più grande sperpero di soldi pubblici il cui ammontare è salito a 135 miliardi di spesa, come cinque manovre di bilancio. A livello legislativo è stata una misura concepita male che ha subito un martirio di modifiche che si è tentato di attuare attraverso fasi diverse e che ha permesso il proliferare di frodi". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "I risultati ottenuti sono stati diametralmente opposti da quelli sperati sotto vari profili, anzitutto per il rapporto tra impegni, costi e benefici allo Stato. Inevitabilmente, questa misura per i due terzi è stata utilizzata soprattutto dal ceto sociale che poteva permettersi la ristrutturazione di seconde case o dimore di lusso, e di certo non è andato a migliorare la situazione delle abitazioni di chi davvero avrebbe potuto avvalersi di un sostegno concreto dello Stato", ha concluso.(Rin)