Imprese: marchio collettivo per la provincia di Rieti, insediato il gruppo di lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto proficua la prima giornata di studio del gruppo di lavoro, le cui attività verranno via via arricchite dalle esperienze già presenti nella provincia. Presenti ieri all'avvio dei lavori il segretario generale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo Francesco Monzillo, la presidente dell'Azienda speciale Centro Italia Vincenza Bufacchi, i dirigenti camerali Federica Ghitarrari e Giancarlo Cipriano, direttore generale dell'Azienda speciale, la vice sindaco del Comune di Rieti Chiara Mestichelli, la professoressa Cecilia Silvestri per l'Università degli Studi della Tuscia, il consigliere dell'Ordine degli agronomi della provincia di Rieti Riccardo Appolloni, il vice direttore di Confagricoltura Viterbo Rieti Michele Pugliesi, per Unindustria l'imprenditore Alessandro Bianchetti, il direttore di Federlazio Rieti Mauro Giovannelli. (Com)