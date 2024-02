Francia: Sarkozy condannato in appello a un anno, di cui 6 mesi con la condizionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato in appello ad un anno di prigione, di cui 6 mesi con la condizionale nell'ambito del "processo Bygmalion", che lo vede imputato per aver superato i costi della campagna elettorale per le presidenziali del 2012. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Parigi. In prima istanza Sarkozy era stato condannato ad un anno di prigione. Sarkozy era presente in aula durante la lettura della sentenza. La campagna elettorale di Sarkozy nel 2012 era costata complessivamente 43 milioni di euro, contro il tetto di 22,5 milioni fissato dalla legge. Secondo la giustizia francese, l'ex capo dello Stato era a conoscenza dei costi. (Frp)