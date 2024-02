Diritti: Majorino (Pd), solidarietà a giornalisti di Provincia Pavese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A nome di tutto il gruppo PD in Consiglio regionale, "voglio esprimere vicinanza e solidarietà ai giornalisti della Provincia Pavese, che hanno indetto per oggi uno sciopero motivato dalla mancanza di informazioni sul futuro della testata, messa in vendita dal Gruppo Gedi. La penuria di dettagli rilevanti sull'operazione, compreso il nome del potenziale acquirente, non è un buon segnale, per i lavoratori, certamente, ma anche per i cittadini, che nella testata hanno trovato negli anni un importante punto di riferimento informativo locale. La nostra preoccupazione, inoltre, è che il cambio editoriale si tiene alla vigilia delle elezioni amministrative a Pavia. Seguiremo con costanza l'evolversi della trattativa". Lo comunica in una nota Pierfrancesco Majorino, Capogruppo PD in Consiglio regionale della Lombardia. (Com)