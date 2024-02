Russia: Camera commercio italo-russa lancia sistema per acquisto beni italiani con rubli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio italo-russa ha lanciato un sistema che permetterà alle società iscritte di acquistare beni italiani importati in Russia pagando in rubli. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il presidente della Camera, Ferdinando Pelazzo. "Abbiamo deciso di lanciare (il sistema) per un periodo di prova solo per i membri della Camera di commercio", ha spiegato Pelazzo, aggiungendo che tra tre mesi l'organizzazione potrebbe rendere il sistema disponibile a tutte le aziende russe. Pelazzo ha precisato che attualmente ci sono circa 250 società iscritte alla Camera, la maggior parte delle quali italiane. (Res)