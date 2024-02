Caso Salis: Loperfido (Fd'I), udienza anticipata a marzo conferma forza diplomatica governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia data dal ministro Tajani dell'anticipo al mese prossimo dell'udienza per Ilaria Salis, in cui verrà emessa la sentenza, "va nella direzione auspicata dal governo Meloni di un'accelerazione dei tempi del processo". Lo ha detto Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d'Italia. "In questo modo, sarà possibile perseguire, grazie alle adeguate vie diplomatiche, la richiesta dei domiciliari in Italia, qualora disposti precedentemente da Budapest, e della conseguente estradizione. È la conferma dell'efficacia diplomatica del governo Meloni che con la sua politica estera ha fatto rialzare la testa al nostro Paese", ha concluso Loperfido. (Rin)