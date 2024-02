Ucraina: ministro Esteri britannico Cameron si appella a Usa per approvazione finanziamenti a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, ha invitato il Congresso degli Stati Uniti a dare il via libera a un nuovo pacchetto di finanziamenti per l'Ucraina, che è stato soggetto a ritardi e incertezze a causa dell'opposizione dei repubblicani. Scrivendo per il sito web statunitense "The Hill", Cameron ha affermato che il pacchetto di finanziamenti a Kiev, del valore di 61 miliardi di dollari (57 miliardi di euro) "è molto importante per la sicurezza del Regno Unito e dell'Europa". "Si tratta di una questione personale per me. Mio nonno ha preso d'assalto le spiagge della Normandia sotto il fuoco di copertura delle navi da guerra statunitensi", ha spiegato Cameron. "Quando ero primo ministro, ho ordinato all'esercito britannico di unirsi agli Stati Uniti per scacciare il culto della morte dello Stato islamico dalla Siria e dall'Iraq", ha aggiunto. "Voglio che tutti noi - Stati Uniti, Regno Unito, alleati europei e altri alleati - sosteniamo l'Ucraina nella lotta contro un'aggressione del tutto ingiustificata", ha concluso Cameron. (Rel)