Pomezia: M5s, sindaca non tiene redini centrodestra tra dimissioni e fughe

- In merito alla situazione politica dell'amministrazione comunale di Pomezia guidata dalla sindaca Veronica Felici "un silenzio assordante proviene dalla casa comunale, un freddo ringraziamento agli assessori Barone e Lupo per il lavoro svolto e nessuna comunicazione per le dimissioni della vicesindaca Cerquoni, la seconda vice dimissionaria in meno di 8 mesi". È quanto si legge in una nota del gruppo consiliare del M5s di Pomezia. "Eppure la sindaca è circondata da ben 3 addetti stampa: evidentemente è meglio tacere. Fuori dal palazzo comunale invece c'è gran fermento, chissà quali altre sorprese ci riserverà questa maggioranza. Una delle città più importanti del Lazio è tenuta sotto scacco da una sindaca incapace di gestire la sua maggioranza. Con la giunta in mille pezzi dopo meno di 8 mesi, alla sindaca Felici non rimane che presentare le sue dimissioni per restituire a Pomezia e ai cittadini la dignità che meritano", conclude la nota. (Com)