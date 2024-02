Camera: giovedì audizioni su svantaggi derivanti dall'insularità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 15 febbraio, alle 8:45, presso l'Aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, svolge le audizioni del sindaco del Comune di San Filippo del Mela, Giovanni Pino e di rappresentanti della Life Company A2A. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)