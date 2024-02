Imprese: Wine (Cnh Industrial), fiduciosi in futuro brillante per azienda e clienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho grande fiducia nella capacità del team Cnh di creare, indipendentemente dalle condizioni di mercato, un futuro brillante per la nostra azienda, i nostri clienti e i nostri concessionari. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Cnh Industrial, Scott Wine, commentando i risultati dell’esercizio 2023 e del quarto trimestre. "Due anni fa abbiamo fissato obiettivi di margine ambiziosi per i nostri segmenti Agricoltura e Costruzioni, che abbiamo raggiunto prima del previsto. Questi risultati, insieme al fatturato e all'utile netto record dell'intero anno, riflettono l'instancabile impegno del team di Cnh nel semplificare l'azienda, nell'espandere i margini di ciclo, nell'integrare una tecnologia di livello mondiale e nel mettere i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo. In presenza di mercati finali più difficili nel quarto trimestre, i solidi contributi derivanti dalla riduzione dei costi e dall'esecuzione commerciale disciplinata hanno favorito l'espansione dei margini e continueremo a essere aggressivi su questi fronti anche in futuro”, ha aggiunto. (Rin)