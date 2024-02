Ucraina: ministro Estone Pevkur, non abbiamo il lusso per avere dubbi sul sostegno a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha bisogno di un chiaro segnale positivo da parte degli alleati Nato perché "la primavera sta arrivando e le possibilità di vincere o perdere la guerra sono ancora aperte". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa estone, Hanno Pevkur, al suo arrivo alla ministeriale Difesa della Nato a Bruxelles. Indispensabile, ha poi aggiunto, è anche il sostegno degli Stati Uniti. "Non sappiamo ancora come agirà il Congresso, ma non possiamo concederci il lusso, al momento, di poter dire all'Ucraina che abbiamo dubbi" sul nostro sostegno”, ha spiegato. "Spero che ogni alleato abbia la comprensione del messaggio che deve essere dato a Kiev, cioè che continueremo ad aiutarli e lo faremo immediatamente", ha detto Pevkur. (Beb)