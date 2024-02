Sardegna 2024: il capogruppo al Senato di Forza Italia Gasparri nell'Isola per le regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, si recherà nel corso del fine settimana in Sardegna per una serie di appuntamenti in vista delle prossime elezioni regionali. Giovedì 15 febbraio, alle ore 17.30, parteciperà ad un incontro istituzionale al Comune di Cagliari con il presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco. Poi in serata, alle ore 19.30, incontrerà i simpatizzanti del movimento azzurro. Il tour proseguirà a Cagliari, venerdì 16 febbraio, alle ore 9.30, per una visita al gruppo editoriale L'Unione Sarda. Mentre alle ore 11.30 si sposterà ad Oristano per un appuntamento con il sindaco ed i militanti. Il senatore Gasparri andrà poi a Sassari dove, alle ore 17, visiterà con il direttore il Museo della Brigata Sassari. In conclusione della giornata, alle ore 18, parteciperà alla manifestazione presso l'hotel Grazie Deledda. Infine, sabato 17 febbraio, alle ore 10, tornerà a Cagliari per incontrare le categorie dei balneari. Il tour elettorale si concluderà ad Olbia dove incontrerà il sindaco Nizzi e successivamente i candidati, i militanti ed i quadri di Forza Italia. (Rsc)