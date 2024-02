Imprese: ministero, primo incontro con categorie su Legge annuale Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Si è tenuto oggi presso il Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini il primo incontro del tavolo di lavoro istituito dal ministero delle Imprese e del Made in Italy in vista della predisposizione della Legge annuale per le micro, piccole e medie imprese. Erano presenti all'incontro, presieduto dal ministro Adolfo Urso, i rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria. Il tavolo odierno – riferisce una nota – ha dato avvio al percorso di ascolto e di confronto che porterà all'adozione, per la prima volta negli ultimi 12 anni, di una Legge annuale per le micro, piccole e medie imprese, dando così attuazione all'art.18 della Legge 180 del 2011, previsione che era stata finora disattesa dai precedenti governi. “Le Pmi sono il cuore pulsante dell'economia nazionale e dell'eccellenza del made in Italy. Oggi abbiamo inaugurato un percorso con i rappresentanti delle categorie che porterà rapidamente all'approvazione di una legge annuale dedicata specificamente alle micro, piccole e medie imprese. Questa iniziativa, attesa da oltre 12 anni e mai realizzata dai governi precedenti, rappresenta un passo significativo nella definizione di una nuova politica industriale per il Paese”, ha dichiarato il ministro Adolfo Urso. (Com)