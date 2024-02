Trasporti: Baglio-Zannola (Pd), su fondo nazionale governo sordo su esigenze Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bocciatura da parte del governo delle risoluzioni che chiedevano di destinare a Roma 100 milioni di fondi aggiuntivi per il trasporto pubblico adeguandoli alle necessità della Capitale "è incomprensibile". Lo dichiarano in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio e il presidente della commissione capitolina Mobilità Giovanni Zannola del Pd. "Condividiamo a pieno le parole dell'assessore Patanè - aggiungono - che ha rivendicato la specificità di Roma: maggiore estensione di tutte le città italiane, Milano compresa, e della sua periferia, il ruolo internazionale, le manifestazioni nazionali, i chilometri di servizio da recuperare. Siamo anche d'accordo con la possibilità di ridurre il costo degli abbonamenti annuali per i residenti, con agevolazioni che siano percepibili dalle famiglie, seguendo la linea di promozione della mobilità sostenibile per tutti che abbiamo intrapreso dall'avvio della consiliatura, a cominciare dalla tariffa speciale per under 19 che ha riscosso grande successo". (segue) (Com)