Trasporti: Baglio-Zannola (Pd), su fondo nazionale governo sordo su esigenze Roma (2)

- "Tuttavia i cittadini romani - spiegano Baglio e Zannola - non devono pagare di più per la negligenza del governo nazionale. Si seguano altre formule, che non prevedano l'aumento del biglietto per i romani, anche alla luce delle valutazioni e simulazioni sugli straordinari flussi turistici che hanno premiato Roma in questi ultimi mesi. Molte città, italiane ed europee, differenziano da tempo i prezzi del trasporto pubblico tra residenti, turisti e non residenti pendolari. Sarebbe una misura di buon senso, in linea con la promozione del trasporto pubblico che abbiamo previsto nel Contratto di servizio di Atac. Dobbiamo incoraggiare la mobilità sostenibile, estendendo le agevolazioni. Per questo presenteremo in Aula una mozione, con un indirizzo comune a valutare costi e incassi recuperati differenziando i prezzi in tre fasce diverse, per turisti, per non residenti, lasciando inalterati quelli per i residenti. Ai romani, - concludono i consiglieri del Pd - alle prese con cantieri utili alla città e con le maggiori presenze per il Giubileo, non vogliamo e non possiamo chiedere di pagare di più il Bit perché il governo è sordo e indifferente alle esigenze della Capitale" (Com)