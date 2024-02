© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata da poco la segreteria nazionale di Forza Italia, presso la sede del partito, in via in Lucina a Roma. Presiede il segretario nazionale Antonio Tajani. E' la convocazione che precede il congresso nazionale. E' quindi l'occasione per fare il punto sul calendario congressuale, sull'attività dei dipartimenti, ma soprattutto sull'organizzazione della due giorni del 23 e 24 febbraio. (Rin)