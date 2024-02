Algeria: ex ministro delegato Nassim Diafat condannato a cinque anni di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ministro responsabile per le piccole imprese, Nassim Diafat, è stato condannato a cinque anni di carcere dal tribunale di Sidi M'Hamed, nel nord dell'Algeria. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi”. Oltre a Diafat, sono stati condannati anche i suoi due fratelli, Abdelmalek e Khaled, rispettivamente a due anni e a un anno di carcere. I tre erano finiti sotto processo con diverse accuse legate alla corruzione, tra cui abuso d’ufficio, appropriazione indebita di fondi pubblici e riciclaggio di denaro. Diafat, che nel 2020 ha assunto la guida del ministero dell’Industria e delle Miniere, è stato il secondo ministro del governo di Aymene Abderrahmane a finire in manette. È stato arrestato nel maggio 2023 a seguito di un’indagine su appalti pubblici fraudolenti, con l’accusa di aver sfruttato la sua influenza per consentire a diversi membri della sua famiglia di ottenere contratti all’interno del complesso pubblico della metallurgia algerina Imetal.(Ala)