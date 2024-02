Colosseo: Nanni (CC), bene nuove misure annunciate contro bagarinaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove misure annunciate dalla direzione del Parco Archeologico del Colosseo per contrastare fenomeni di bagarinaggio e per garantire migliore qualità al servizio "vanno bene, ora si lavori per raggiungere l'obiettivo per l'inizio del Giubileo". Lo afferma in una nota il presidente della commissione capitolina Giubileo, Dario Nanni della lista Civica Calenda. "Sono anni - aggiunge Nanni - che mi batto per una migliore gestione del sistema di vendita dei biglietti d'ingresso al Parco Archeologico del Colosseo e affinché venga garantita una fruizione del sito adeguata ai milioni di visitatori che giornalmente vengono a visitare uno dei monumenti storici più famosi al mondo. Le soluzioni proposte per contrastare le criticità legate al bagarinaggio e alla vendita dei biglietti d'ingresso vanno nella giusta direzione". (segue) (Com)