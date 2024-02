Ue: ministro Esteri slovacco, abolire diritto di veto sarebbe inizio della fine per l’Unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abolire il diritto di veto degli Stati membri sarebbe “l’inizio della fine per l’Unione europea”. Lo ha detto il ministro degli Esteri slovacco, Juraj Blanar, parlando all’agenzia di stampa “Tasr”. L’Ue è stata edificata su una base consensuale e abolire il diritto di veto dei suoi membri condurrebbe alla promozione degli interessi dei maggiori Paesi dell’Unione a discapito dei minori, ha avvertito il ministro, contrario a sostituire i voti all’unanimità con voti a maggioranza qualificata. “Tutti i Paesi membri sono sempre stati in grado di raggiungere un accordo, anche su temi difficili” e queste modalità decisionali “sono sostenibili e conducono alla pace”, ha detto Blanar. Il governo slovacco insisterà perché il diritto di veto permanga, non solo per le questioni di politica estera ma anche in tema di imposte, allargamento e altre questioni, ha aggiunto il capo della diplomazia di Bratislava. (Vap)