Spagna: Vox chiede dispiegamento Forza armate nello stretto Gilbilterra contro narcotraffico

- Il partito sovranista spagnolo Vox ha proposto al Congresso dei deputati il dispiegamento delle forze armate nello stretto di Gibilterra "per rafforzare la lotta al narcotraffico dopo la morte di due agenti della Guardia civil" speronati da un'imbarcazione di droga nel porto di Barbate a Cadice. Vox ha lamentato la "mancanza di volontà e apatia" da parte del governo, denunciando che le province meridionali della Spagna stanno vivendo una "situazione drammatica" a causa del traffico di droga. "Cadice è attualmente una porta d'ingresso per il traffico di droga, dato che il 50 per cento dell'hashish e il 78 per cento della cocaina totale sequestrata in Andalusia sono stati intercettati in questa provincia", ha evidenziato la formazione sovranista. Nei giorni scorsi, Vox ha rimproverato all'esecutivo la mancanza di risorse materiali, umane e legali, e la situazione di "abbandono" in cui versano gli agenti di polizia e della Guardia civil nella zona. (Spm)