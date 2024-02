Famiglia: Bonetti (Azione), serve riforma politiche familiari prevista da Family Act

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante riprendere oggi con forza e determinazione il discorso purtroppo interrotto della riforma delle politiche familiari prevista dal Family act. Lo ha dichiarato la deputata di Azione Elena Bonetti, componente della commissione Affari sociali della Camera, a margine del convegno "Assegno unico, fisco, politiche familiari. La politica in dialogo con la famiglia", promosso dal Forum delle Associazioni Familiari, presso la Sala Zuccari del Senato. "L'assegno unico universale sta portando frutti importanti - ha proseguito -, ma non si può arretrare. Va rivisto e riformato l'Isee, servono i decreti attuativi del Family Act, che prevedono una fiscalità agevolata per le famiglie, un rimborso per le spese scolastiche per i centri educativi estivi, un incentivo al lavoro femminile e alla promozione di un welfare aziendale a sostegno della genitorialità, la riforma dei congedi parentali, e agevolazioni per le giovani coppie", ha concluso. (Rin)