Agricoltura: Novelli (M5s), giunta Lazio rispetti impegni su danni da fauna selvatica

- La giunta regionale del Lazio " rispetti gli impegni" sul tema degli indennizzi agli agricoltori per i danni da fauna selvatica. Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 stelle del Lazio, Valerio Novelli. "I danni da fauna selvatica - aggiunge Novelli - creano non pochi problemi e disagi al settore agricolo, già fortemente in difficoltà. Per questo motivo con una interrogazione alla giunta regionale abbiamo chiesto di sapere come mai non sia stato ancora adottato il regolamento per gli indennizzi dei danni provocati da animali che vivono allo stato brado. Si tratta di un regolamento completo, redatto nella scorsa legislatura, in collaborazione con Ispra, la Direzione Agricoltura, Arsial, le associazioni di categoria, tutti gli attori coinvolti e con il contributo importante della Commissione Agricoltura e Ambiente di cui ero presidente". (segue) (Com)