Agricoltura: Novelli (M5s), giunta Lazio rispetti impegni su danni da fauna selvatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'interno del regolamento – continua Novelli - sono presenti i criteri e le modalità per la prevenzione, la verifica, la valutazione e l'indennizzo dei danni da fauna selvatica ed inselvatichita, oltre alle modalità di vendita delle carni commestibili abbattute. Sono soddisfatto da quanto dichiarato oggi in consiglio regionale dall'assessore Righini, ovvero che entro 60 giorni presenterà il regolamento aggiornato all'attenzione della Commissione competente. Vigileremo - conclude il consigliere del M5s - affinché l'impegno preso in data odierna si concretizzi nel minor tempo possibile". (Com)