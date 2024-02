Indo-Pacifico: tensioni con Cina e Corea del Nord, Usa potrebbero schierare fino a 5 portaerei nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una mossa senza precedenti, gli Stati Uniti potrebbero schierare quasi metà delle loro portaerei nel Pacifico occidentale nel corso dell'anno per contrastare la crescente assertività militare della Cina e della Corea del Nord. Lo sostengono gli analisti citati oggi dal quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", ricordando che nella regione operano già tre delle undici portaerei in dotazione alla flotta Usa. Oltre alla portaerei Ronald Reagan, che presto sarà trasferita dal Giappone negli Usa per operazioni di manutenzione, attualmente risultano di stanza nella regione anche la Carl Vinson e la Theodore Roosevelt, che il mese scorso hanno condotto esercitazioni con la Marina del Giappone nel Mar delle Filippine. A salpare alla volta del Pacifico occidentale lo scorso 5 febbraio è stata anche la Abraham Lincoln, che potrebbe essere presto raggiunta dalla portaerei George Washington. (segue) (Res)