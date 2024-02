Indo-Pacifico: tensioni con Cina e Corea del Nord, Usa potrebbero schierare fino a 5 portaerei nel 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come spiegato da Brian Hart, esponente del China Power Project presso il think tank statunitense Center for Strategic and International Studies, le portaerei "sono una delle risorse più importanti delle forze armate" statunitensi. In questo senso, "il dislocamento di più imbarcazioni simili nella regione invia un segnale molto chiaro agli avversari". "Tenendo presenti la guerra in Ucraina, il conflitto in Medio Oriente e gli attacchi Houthi nel Mar Rosso, l'esercito americano vuole segnalare che può gestire queste situazioni rimanendo concentrato sul teatro prioritario, che è l'Indo-Pacifico", precisa l'esperto. Opinione condivisa da Benjamin Barton, professore associato dell'Università di Nottingham in Malesia, secondo cui il contenimento della Cina "è della massima priorità" per Washington, nonostante "la sua politica estera sia attualmente impegnata in due conflitti strategici che hanno luogo al di fuori dell'Asia: l'aggressione russa in Ucraina e la situazione nella Striscia di Gaza". (Res)