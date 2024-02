Giustizia: Tajani, in Italia abuso di intercettazioni, vita privata non va esposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia “c’è stato un abuso di intercettazioni e sono state buttate in pasto all’opinione pubblica vicende personali e persone che non c’entravano con le indagini”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine della conferenza stampa di presentazione di nuovi rappresentanti istituzionali di Forza Italia, presso la sede nazionale del partito a Roma. La pubblica diffusione “di cose riguardanti l’attività penale è un conto, ma le cose riguardanti l’attività privata non devono essere esposte”, ha concluso. (Rin)